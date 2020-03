Otváranie obchodov prináša zbytočné riziko

V sobotu boli prijaté opatrenia, ktoré dnes otvoria brány vybraných obchodov a služieb, čo pomôže niektorým podnikateľom a zákazníkom, avšak môže skomplikovať boj s nákazou koronavírusom.

Uvediem príklad Švajčiarska, krajina menšia ako Slovensko, s 8 mil. obyvateľmi. Pandémia tu za mesiac dosiahla 15 tis. nakazených, čo je najvyššie číslo nakazených na počet obyvateľov na svete s viac ako 300 obeťami. Švajčiarska vláda dlho váhala s radikálnymi opatreniami s obavou, že by mohli poškodiť hospodárstvo. Pred dvoma týždňami však uzavrela školy a o pár dní aj obchody okrem potravín, lekárni a drogérií. Platí aj zákaz stretávania sa viac ako 5 ľudí. Tieto zákazy platia dodnes. Preto som s úľavou prijal správu, že predošlá slovenská vláda konala rýchlejšie, aj keď až po ráznych opatreniach bratislavského župana Juraja Drobu.

Po 3 týždňoch od prvého prípadu máme dnes na Slovensku vyše 300 nakazených. Dôvodov zatiaľ relatívne nízkeho čísla oproti ostatným krajinám môže byť niekoľko: málo testovania, málo rozšírená nákaza, alebo prijatie včasných opatrení. Asi všetky tieto dôvody vysvetľujú zatiaľ relatívne nízke číslo. Úrady zvyšujú počty testovaných osôb s cieľom zistiť skutočné počty nakazených, je nevyhnutné však tento proces urýchliť. Pre porovnanie Švajčiarsko zatiaľ robí 7 tis. len spoľahlivých PCR testov denne, keďže testom na protilátky zatiaľ veľmi neverí a ak ich bude robiť tak len anonymne pre potreby výskumu.

Okrem častého testovania je však nevyhnutné včas prijímať a uplatňovať účinné opatrenia, aj napriek vznikajúcim dočasným ekonomickým škodám. Taliansko a Španielsko, ktoré nákaza zasiahla zatiaľ najsilnejšie, okrem zatvorenia obchodov výrazne obmedzili pohyb obyvateľstva na verejnosti, k čomu slovenské orgány doteraz nemuseli pristúpiť. Toto ďalekosiahle opatrenie sa v Španielsku a Taliansku ukázalo stále ako nedostatočné a preto ďalším bolestivým opatrením bolo zatvorenie všetkých prevádzok, tovární a úradov, ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie krajiny. Bol to logický krok ak si uvedomíme, že v Taliansku a Španielsku počet mŕtvych presiahol 10 tis., resp. 6 tis.; nakazených je viac ako 100 tis., resp. 80 tis. a zlepšenie je v nedohľadne.

Dnes nová vláda, do ktorej obyvateľstvo vkladá veľké nádeje, že bude účinnejšie bojovať proti nákaze prichádza so zmiernením niektorých opatrení. Podľa mňa je to ešte skoro, keďže rozsah pandémie zatiaľ nie je preskúmaný a rýchlosť s akou sa šíri nemá obdobu. Slovensko by sa malo vyvarovať chýb, aké ešte pred pár týždňami urobila švajčiarska vláda. Ekonomika je veľmi dôležitá pre fungovanie spoločnosti, avšak bez dostatočnej ochrany zdravia obyvateľstva nebude možné zabezpečiť jej fungovanie do budúcna.

Napriek očakávaným bolestivým ekonomickým škodám by slovenské úrady nemali poľavovať v prijatých opatreniach. Takmer všetky krajiny sveta, v ktorých stúpajú počty nakazených, prijímajú reštrikčné opatrenia. Predpísaná karanténa v štátnych zariadeniach pre všetkých občanov, ktorí docestujú na Slovensku, je určite krok správnym smerom. Promtné testovanie môže skrátiť čas týchto občanov v karanténe. Na druhej strane už v tomto štádiu, keď počet nakazených rastie otvárať obchodné prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie krajiny môžu zbytočné ohroziť doterajší mierny nárast nákazy. Vládou nariadené prísne požiadavky na hygienu v týchto prevádzkach môžu naraziť na ťažkosti pri ich kontrole. Ďalšie otvorenie prevádzok bude znamenať nárast sociálnych kontaktov a cestovania, čo sa v dôsledku inkubačnej doby prejaví až po 2-3 týždňoch nárastom nakazených, ktorý už nebude možné zastaviť.

Pozrime si aspoň jeden prípad - optiky. Ako jeden z prvých o Covid-19 hovoril 34 ročný čínsky lekár Li Wenliang, ktorý sa neskôr tiež nakazil a následne zomrel. Bol to očný lekár, jeden z mnohých očných lekárov, ktorí sa nakazili týmto vírusom. Virológovia tvrdia, že vírus sa do tela dostáva nielen ústami a nosom, ale aj cez oči pacienta. Preto lekári, ktorí ošetrujú pacientov majú okrem rúšok aj vzduchotesné okuliare. Z tohto dôvodu považujem riziko nákazy v optike, medzi predavačom a zákazníkom za výrazne vyššie ako v iných obchodoch. Chcem len podotknúť, že objednanie si okuliarov určite počká aj niekoľko týždňov a otvorenie optík už teraz môže prispieť k šíreniu nákazy na Slovensku. Nakoniec v drogériách tiež dostanete okuliare, nie také elegantné, ale splnia svoj účel. A sú ešte aj lacnejšie.

Za zváženie považujem aj otvorenie obchodov s farbami a stavebninami. Určite viacerí chcú čas na nútenej dovolenke využiť skrášlením si svojich príbytkov. Domáci výrobcovia majú možno na sklade tony farieb a stavebného materiálu, ktoré čakajú na svojho zákazníka. Napriek tomu otvorenie obchodov napríklad aj s metrovým textilom a galantériou môže počkať aspoň do Veľkej noci.

Chápem, že pekné počasie láka do prírody, najmä keď mnohí sú nútene doma. Avšak opravy a kúpa nových bikov by mohli ešte počkať. V rodine sa vždy nájde niekto kto vie urobiť drobné opravy. Nechce sa mi veriť, že v tomto čase výrazne narástol počet zamestnancov, ktorí začali chodiť do práce bikom.

Za zmysluplné však považujem otvorenie záhradníctiev, v ktorých si zákazníci môžu nakúpiť semienka, priesady a cibuľky do svojich záhrad. Sadiť by mali teraz nie o mesiac či dva.

Nemôžem sa ubrániť dojmu, že výber obchodov, ktoré od pondelka otvoria svoje brány sú aj výsledkom úspešného lobingu. Pýtam sa, či otvorenie týchto prevádzok nám všetkým stojí za zvýšené riziko. Doteraz to neurobili ani vo Švajčiarsku, ktoré je extrémne orientované na ochranu podnikateľského prostredia, hraničiacou s protekcionizmom. Neurobme chyby, ktoré urobilo Taliansko, Španielsko a Švajčiarsko. Poučme sa skôr z Číny, Tajvanu a Singapuru, rázne opatrenia robme teraz na začiatku a nie následne hasme požiar. Rázne opatrenia budú trvať kratšie a ekonomika sa môže skôr začať zotavovať. Iste tomu pomôže vhodné a rázne nastavenie ekonomicko-sociálnych balíčkov. Avšak v týchto kritických týždňoch musí prioritou zostať ochrana ľudských životov. Urobme preto všetko! Teraz, nie o dva-tri týždne keď počet nakazených dosiahne rádovo iné čísla.